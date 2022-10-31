София, 31 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. На военном полигоне «Ново-Село» в Сливенской области (Юго-восток Болгарии) стартовала активная фаза масштабных учений армейских подразделений Болгарии и Италии. Об этом 31 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно официальной информации, военнослужащие двух стран пройдут тренировку на случай потенциальной ядерной, химической и биологической угрозы.

По словам одного из руководителей учений, болгарского полковника Валентина Йорданова, целью программы является «координация действий армий двух стран в рамках НАТО».

Соответствующая подготовка солдатов и офицеров завершится 4 ноября текущего года.