Конференция «ДНК России»: «Любой кризис — это всегда время возможностей»
Сочи, Краснодарский край, 31 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко выступил на Всероссийской научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России», которая проходила в Сочи с 26 по 30 октября. В конференции участвовали представители высших учебных заведений, обсуждали принципы формирования современного понятийного пространства общественных наук и новые подходы к их преподаванию. В завершающий день эксперты представили доклады о результатах пятидневной работы, а Сергей Кириенко подчеркнул, что темы, которые обсуждались, чрезвычайно важны — это разговор о будущем нашей страны.
По его словам, против России ведется война очень широким фронтом, а противостояние в зоне специальной военной операции — лишь часть этой войны. К примеру, такого количества санкций, как против России, не было в отношении ни одной страны мира. Кроме того, с Россией ведется борьба информационная, психологическая, война с культурой. «Цель — попробовать лишить нас права на будущее. Это война за образ будущего», — отметил он и добавил, что прежде всего идет борьба за молодое поколение, поэтому Россия должна защитить свою молодежь.
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента также обратил внимание на то, что вызов, перед которым стоит российское общество, открывает уникальные возможности для консолидации граждан.
Вовлечение как можно большего количества людей в создание образа будущего принципиально важно, особенно это касается молодых людей. Однако, по словам Сергея Кириенко, они должны быть активными участниками изменений.
Главной целью научно-просветительской конференции являлось формирование сообщества специалистов, которое могло бы проводить экспертизу и формулировать для Министерства науки и высшего образования конкретные задачи, сообщил заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Гуров.
По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в текущем году в российском обществе сформировался запрос, связанный с патриотическим воспитанием граждан и изучением истории России. Органы власти, общественные и образовательные организации откликаются на это стремление и реализовывают новые инициативы в образовательной сфере.
В свою очередь, член-корреспондент РАН, председатель Совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), декан факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Шутов отметил, что в ходе научно-просветительской конференции удалось сформировать подходы и методологические принципы, которые позволят спроектировать будущее развитие России в различных сферах, в том числе политической, экономической и социальной.
В завершающий день конференции участники объединились для групповой работы, в ходе которой они подготовили пять финальных докладов. Их цель заключалась в объединении всех идей и наработок, а также определении дальнейших конкретных шагов в рамках предложенных инициатив.
Организаторами конференции выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российское общество «Знание», Экспертный институт социальных исследований и МГУ имени М. В. Ломоносова.
На площадке в сочинском санатории «Знание» собрались более 200 специалистов со всей страны, в том числе деканы, заведующие кафедрами и ведущие представители профессорско-преподавательского состава вузов. Участники объединились, чтобы обсудить новый подход в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе, который будет соответствовать национальным интересам, идейным и ценностным основам государства
Конференция «ДНК России» является частью масштабного проекта «ДНК России», который разработан в соответствии с поручением Президента РФ экспертно-методическим советом комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука», Министерством науки и высшего образования РФ для повышения качества преподавания общественных наук. Проект направлен на вовлечение академического сообщества в процесс выработки комплексного подхода к развитию учебно-методического и научно-исследовательского сопровождения государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики.