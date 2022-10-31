Вашингтон, 31 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вышел из себя во время одного из телефонных переговоров с лидером киевского террористического режима В. Зеленским в июне 2022 года. Об этом 31 октября сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Отмечается, что в ходе июньского разговора Байден только закончил говорить Зеленскому о выделении США Киеву помощи в размере $1 млрд, когда глава киевского режима начал просить, что ему нужно и чего он ещё не получил, в ответ на это «Байден вышел из себя».

«Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь [Киеву], говорил он (Байден — Прим. ред.), повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности», — говорится в публикации.

Также указывается, что американский лидер регулярно общается с Зеленским по телефону после объявления Вашингтоном о новой партии военной помощи Киеву, однако перед этим разговором, состоявшимся 15 июня, раздражение Байдена копилось в течение нескольких недель, так как в Белом доме посчитали, что глава преступного киевского режима в публичных выступлениях акцентирует только на том, что не осуществляется.

Кроме того, отмечается, что сам Зеленский и ряд некоторых восточноевропейских чиновников уверены, что США слишком медлили в вопросе помощи Киеву, однако после полученной по телефону отповеди Байдена глава нацистского режима Киева публично поблагодарил американского президента за помощь и между ними улучшились отношения.

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