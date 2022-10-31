Белград, , 15:59 — REGNUM Если Косово начнет реализацию инициатив, связанных с приемом в Совет Европы, Сербия «достанет из ящика» документы об отмене признания Косово девятью государствами. Об этом заявил посол Сербии в США Марко Джурич 31 октября.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге James Ashburn

Сербия хотела бы играть конструктивную роль в косовском урегулировании и не хотела бы «растрачивать энергию на конфликты», сказал Джурич в эфире телеканала Happy. Тем не менее, напомнил он, в период мандата двух министров иностранных дел, Ивицы Дачича и Николы Селаковича, от 20 до 26 государств отменили признание независимости Косово.

Напомним, что в 2020 году Белград и Приштина подписали в Вашингтоне документ, в соответствии с которым Косово обязалось не добиваться приема в международные организации в течение одного года, а Белград — не лоббировать отмену признания Косово другими государствами.