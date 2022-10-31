София, , 15:40 — REGNUM Землетрясение силой 2,5 произошло в Благоевградской области на юго-западе Болгарии. Об этом 31 октября сообщает софийская газета «Факты».

Землетрясение Zeml.info

По данным Геофизического института Болгарской академии наук (БАН), подземный толчок был зарегистрирован в 07:35 по местному времени (08:35 мск) на глубине 135 км.

О жертвах и разрушениях информации нет.

Как утверждают в БАН, за последние три дня в Благоевградской области было зарегистрировано несколько землетрясений малой мощности.