Вашингтон, 31 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Владимир Зеленский вывел из себя президента США Джо Байдена во время телефонного разговора в июне. Об этом 31 октября сообщил американский телеканал NBC News.

Цитата со страницы @ZelenskyyUa в Twitter Сенатор Пушков высмеял фотографию президента США Байдена и Зеленского

Отмечается, что Байдену не понравилась реакция Зеленского на предоставление военной помощи киевскому режиму.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение ещё $1 млрд в виде военной помощи, а тот уже начал детально перечислять, что ему ещё нужно и чего он пока не получил. Байден вышел из себя», — говорится в материале на сайте телекомпании.

Отмечается, что Байден, повысив голос, заявил Зеленскому, что американский народ довольно щедр, а его администрация и военные усердно работают, чтобы помочь киевскому режиму. Также он призвал актёра проявить чуть больше благодарности.

Сообщается, что после этого Зеленский решил разрядить напряжённость, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны. В тот же день он публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь.