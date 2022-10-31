Вооружённые силы Норвегии с 1 ноября повысят уровень готовности
Осло, 31 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. С 1 ноября вооружённые силы Норвегии повысят уровень готовности. Об этом сообщил премьер Норвегии Йонас Гар Стёре.
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Норвегия
Его слова приводит 31 октября норвежский телеканал NRK.
По словам Стёре, из-за конфликта на территории бывш. УССР вооружённые силы Норвегии повысят уровень готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал, что в изоляции России нет ничего хорошего.