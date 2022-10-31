Рига, 31 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум.

U.S. Navy Фрегат

Самый представительный визит военно-морских сил Североатлантического альянса проходит в Латвии. Постоянно действующее соединение НАТО на Балтике Standing NATO Maritime Group I направило в порт Риги три фрегата и танкер снабжения.

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv, отметив, что флагманом группы выступает фрегат ВМС Нидерландов Tromp. Он построен в 2003 году, водоизмещение — 6 093 тонн.

Рядом с ним расположен построенный в Испании в 2007 году фрегат ВМС Норвегии Roald Amundsen, водоизмещение — 5 290 тонн. Как и голландский корабль, оснащен площадкой для посадки вертолета.

Кроме того, в Риге пришвартовался фрегат ВМС Дании Esbern Snare, 2005 года постройки. Его полное водоизмещении (6600 тонн) эквивалентно легкому крейсеру начала XX века (например, «Авроры»). Он может выполнять функции корабля управления, транспорта снабжения, госпитального судна, десантного или противолодочного корабля. В его авиагруппе — два вертолета.

Отмечается, что все три боевых корабля оснащены исключительно оборонительным вооружением, способным поражать надводные, подводные и воздушные цели. Также у них на борту находятся традиционные артиллерийские установки и пулеметы различного калибра, предназначенные для нейтрализации малых целей.

Во время пребывания военно-морского соединения в порту столицы Латвии вывешены флаги государств НАТО, на причале рядом выставлена боевая техника Латвии.

В то же время доступ же рижан на сами корабли не предусматривается.