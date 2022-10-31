Москва, 31 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. По итогам 2022 года Россия избежит заоблачной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что по итогам года рост потребительских цен в РФ может оказаться меньше прогноза МЭР в 12,4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция имеет сезонный характер. И осенью она обычно чуть замедляется. Есть несколько причин: рост предпринимательской активности и совокупного объёма предложения на рынках, которые летом обычно «засыпают», выход на рынок нового урожая. Однако к декабрю инфляция часто ускоряется, — сказал Ковригин. — Предстоящие праздники стимулируют совокупный объём спроса к росту. Поэтому текущие показатели инфляции не являются релевантными для прогноза в годовом исчислении. Вместе с тем инфляция в России действительно не будет какой-то заоблачной по итогам года. Вряд ли она выйдет за пределы 13-14%. Однако надеяться на то, что она окажется ниже прогноза Минэкономразвития в 12,4%, тоже рискованно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников сказал, что инфляция в России по итогам 2022 года может быть меньше ранее данного прогноза в 12,4%.