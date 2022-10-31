Таллин, 31 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум.

Pixabay.com Инфляция

Согласно экспресс-оценке Департамента статистики Эстонии, в октябре 2022 года потребительские цены в стране выросли на 22,4% в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрем в октябре потребительские цены снизились почти на 1,6% — в сентябре инфляция достигала 24%. Окончательные данные ведомство обнародует 7 ноября.

В последние месяцы Эстония оставалась лидером еврозоны по темпам инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в экономическом прогнозе крупнейшего финансового учреждения Эстонии — филиала шведского банка Swedbank говорится, что по итогам 2022 года потребительские цены в Эстонии вырастут на 18,5%, что является самым высоким показателем за последние 26 лет,.

Инфляция в Эстонии в целом за второй квартал 2022 года превысила 20%.