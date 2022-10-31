Таллин, , 14:54 — REGNUM Очередная переоценка стоимости земли проведена в Эстонии, согласно ее результатам, за 20 прошедших лет стоимость земельных участков выросла в 8 раз.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как говорится в сообщении Земельного департамента страны, переоценка стоимости земли — это рыночная оценка земли, в результате которой для каждой кадастровой единицы определяется приблизительная рыночная стоимость и устанавливается новый земельный налог.

По подсчетам департамента, общая рыночная стоимость земли в Эстонии составляет 32,5 млрд евро, из которых 71% — это стоимость земли под застройку. По сравнению с последней переоценкой 21 год назад стоимость земли увеличилась в 8,3 раза; у 761 286 земельных участков в Эстонии появилась новая цена.

Основная причина роста стоимости земли кроется в общем росте цен с 2000 года. При этом цена земли повысилась в среднем в 8,3 раза, средняя брутто-заработная плата увеличилась в 4,8 раза, стоимость жилья — в 4,3 раза, а стоимость жизни — в 2,2 раза.

Больше всего стоимость земли увеличилась в Тартумаа (14,8 раза), а меньше всего — на острове Сааремаа (6,3 раза).