Москва, 31 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть условия Москвы для возможности продления «зерновой сделки». Он заявил об этом журналистам 31 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой», — сказал он в ответ на вопрос об условиях России для возможности продления «зерновой сделки».

При этом представитель Кремля уточнил, что в данный момент контакты по этому вопросу продолжаются, и добавил, что без участия России такое соглашение вряд ли возможно, так как у него в этом случае будет гораздо более рискованный характер.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России относятся к сообщениям о том, что телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс якобы был взломан представителями российских спецслужб, как к «желтой прессе».