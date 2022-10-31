София, 31 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Представители болгарской компании «Булгартрансгаз» и фирмы «Га-Ма» (Северная Македония) подписали в Софии соглашение о регулярных поставках природного газа в Северную Македонию. Об этом 31 октября сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно официальной информации, соответствующее соединение будет подключено на участке Костендил — Жидилово.

По словам экспертов, нововведение позволит Северной Македонии диверсифицировать получение голубого топлива.

Документ подписан в присутствии министра энергетики Болгарии Розена Христова и северомакедонского министра экономики Крешника Бектеши. Предполагагается, что новый объект газопровода начнет свою работу в течение ближайших нескольких месяцев.