София, 31 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Памятник Неизвестному Солдату в городе Хасково на юге Болгарии серьезно пострадал в результате действий нескольких несовершеннолетних лиц. Об этом 31 октября сообщает БТВ.

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По предварительным данным, дети влезли на часть монумента, в результате чего у фигуры воина отвалилась голова. Ведутся реставрационные работы.

Напомним, памятник Неизвестному солдату был установлен в Хасково в честь солдат и офицеров, погибших при освобождении Болгарии от османского ига, а также в Первую мировую войну.

Монумент носит статус болгарского культурного наследия и охраняется государством.