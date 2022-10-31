Москва, 31 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Заявления властей США о том, что Арктический совет может работать без России, являются голословными, поскольку решения принимаются консенсусом всех стран-членов. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе конференции, приуроченной к саммиту коренных малочисленных народов Арктики, заявил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Это достаточно голословное утверждение, что Арктический совет может работать без Российской Федерации. Во-первых, стоит заметить, что все решения совета принимаются всеми странами-членами, то есть действует принцип консенсуса. Если какая-либо из стран против какого-то решения, не поддерживает, соответственно, решения не будет <…> Изначально предполагается сотрудничество и взаимодействие. Поэтому здесь, мне кажется, видимо, есть недостаточная степень проработки моим американским коллегой досье Арктического совета, прежде всего с точки зрения уставных документов», — цитирует слова КорчуноваТАСС.

Он также подчеркнул, что большая часть проектов, которые ведутся Арктическим советом, реализуются двумя-тремя странами.

«Но если говорить о каких-либо коллективных подходах или панарктических решениях, то требуется участие всех стран по их выработке, в том числе России <…> А устойчивое развитие может быть обеспечено лишь при слаженном взаимодействии всех восьми государств. Если нет, то сразу возникает беспокойство о том, каким будет устойчивое развитие региона, насколько эффективно будут приниматься решения, которые будут касаться всей арктической повестки», — сказал дипломат.

Напомним, Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил о том, что из-за заморозки Западом полноценного сотрудничества с Россией в Арктическом совете проблемы региона будут нарастать. Москва не верит, что Арктический совет могут заменить какие-либо альтернативные структуры.

Читайте также: Альтернатива Арктическому совету без России не будет работать — МИД РФ