Москва, 31 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Михаил Боярский вернётся на музыкальную сцену в рамках юбилейного концерта группы «Зодчие». Об этом 31 октября сообщает портал Prozvezd.

Kremlin.ru Михаил Боярский

Мероприятие пройдёт 7 ноября 2022 года в театре «Градский Холл», в этот день «Зодчие» представят новый альбом и отпразднуют 65-летие основателя группы Юрия Давыдова. На сцене появятся участники «золотого» состава группы: Юрий Лоза, Валерий Сюткин и Александр Шевченко, они составят компанию Давыдову, Александру Белоносову, Андрею Артюхову и Юрию Павлюкову.

Отмечается, что Боярский приедет на концерт из Санкт-Петербурга. В мероприятии также примут участие Дмитрий Харатьян, Дмитрий Маликов, Сергей Минаев, Михаил Гребенщиков, Сергей Крылов и другие известные фигуры российского шоу-бизнеса.

Напомним, последний сольный альбом «Дискоклуб-16» Михаил Боярский представил в 1986 году, тогда же фирма «Мелодия» выпустила мюзикл «Овод» с участием артиста. В 2019 году к 70-летию Боярского вышел альбом «Юбилейный».