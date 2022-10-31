Канберра, , 12:56 — REGNUM 28 октября производство возобновляемой электроэнергии в Австралии установило новый рекорд, на короткое время обеспечив более двух третей электроэнергии в основной энергосистеме страны. Об этом 31 числа написала газета The Guardian.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Австралийского оператора энергетического рынка (Aemo), веха была установлена в 12:30 по местному времени. При этом вклад возобновляемых источников составил 68,7%, или 18 882 МВт.

Этот показатель на 4,6 процентных пункта выше предыдущего рекорда, установленного 18 сентября. Из общей мощности в сети 34% приходилось на распределенную солнечную энергию, что превышало вклад каменного угля в 22%.

После Китая и Индии в 2021 году Австралия занимала третье место в мире по стоимости солнечной энергии для коммунальных услуг — 0,042 доллара США за кВтч (0,065 австралийского доллара). Это представляет собой падение цены на 21% в годовом исчислении.