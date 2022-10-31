Москва, , 12:45 — REGNUM Сегодня, 31 октября, по состоянию на 12:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,28%, до 61,69 рубля. Евро теряет скромные 0,03%, торгуясь по 61,06 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

2000 рублей

«28 октября в России завершился налоговый период, но рубль не спешит сдавать позиции, оставшись без поддержки продаж валюты экспортерами.

Доллар на мировом рынке укрепляется к большинству валют, чему способствуют ожидания того, что ФРС США на своем заседании на этой неделе вновь повысит учетную ставку.

Этому, в частности, способствуют предварительные данные по ВВП США, оказавшиеся лучше прогнозов.

Евро тем временем слабеет, отыгрывая низкую экономическую активность и отсутствие у ЕЦБ планов по распродаже активов с баланса.

Рубль, вероятно, в ближайшие дни будет под давлением — импорт постепенно восстанавливается, а экспорт, напротив, несколько сокращается. Однако резкой просадки не ожидается», — полагает эксперт.

Читайте также: Аналитик прогнозирует рост курса доллара до 65 рублей