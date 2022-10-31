Вашингтон, 31 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. После возобновления осмотров в рамках «зерновой сделки» первое судно продолжило путь. Об этом сообщило 31 октября американское агентство Reuters.

Зерно

Ранее в СМИ появился комментарий представителя ООН о решении продолжить осмотр судов после выхода России из «зерновой сделки».

После первого осмотра судно с грузом, вышедшее из порта на территории бывш. УССР, продолжило свой путь.

Ранее Россия объявила о выходе из «зерновой сделки». Источник рассказал, что новые решения в рамках соглашения не накладывают обязательств на Москву.