Джакарта, , 12:15 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7% произошло в провинции Западная Ява в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Эпицентр землетрясения располагался в море в 87 км к юго-западу от города Сукабуми. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Подземные толчки также ощутили несколько жителей города Бандунг.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано сейсмологами в индонезийской провинции Северная Суматра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2