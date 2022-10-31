Даллас, США, , 12:15 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:105.

Лука Дончич Cristina Ruiz Unnika

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 44 очка. У «Орландо» форвард Паоло Банкеро набрал 18 очков.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Ютой Джаз», а «Орландо» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».

Читайте также: «Лейкерс» одержали первую победу в сезоне НБА после пяти поражений подряд