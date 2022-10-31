Уфа, , 11:58 — REGNUM Процесс сбора помощи участникам спецоперации (СВО) на территории б. УССР сделают централизованным в Башкирии. Об этом 31 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Помощь мобилизованным Александр Погожев © ИА REGNUM

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Хабиров напомнил, что многие граждане готовы помочь мобилизованным, но сталкиваются с проблемами.

«Самим собирать и отправлять гуманитарные конвои в зоны спецоперации во-первых, это сложно, во-вторых, они не могут дойти, там очень небезопасно. Поэтому давайте централизуем этот процесс», — сообщил он.

Глава региона отметил, что в Башкирии создается единый логистический центр.

«Если человек захочет прийти посмотреть на этот склад — пожалуйста, пусть приходит. Тысячу банок тушенки поставили — пусть знают, куда и когда они уйдут. Многие говорят: мы хотим помочь, но не хотим перегонять деньги в какие-то фонды. И это разумно, так как уже появились мошенники в этой сфере. Собирают вещи, а потом их видят на продаже в интернете», — пояснил Хабиров.

Он предложил централизовать сбор помощи.

«Мы точно знаем, где находятся батальоны, и помощь к ним дойдет. Скоро, наверное, будем знать, и где наши мобилизованные», — сообщил глава региона.