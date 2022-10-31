Москва, 31 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Производитель шин из Японии Bridgestone начал поиск покупателя для своих российских активов. Об этом 31 октября сообщили в компании.

Ekonomka.club Шина

Компания ищет локального инвестора. Отмечается, что процесс поиска и закрытие сделки может занять до нескольких месяцев.

Японский производитель шин владеет заводом в Ульяновске и офисом в Москве. Всего в российском бизнесе компании трудятся около одной тысячи сотрудников.

Ранее компания объявила о заморозке инвестиций в новые проекты на территории Российской Федерации.