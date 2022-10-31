Хабаровск, , 11:15 — REGNUM В Комсомольске-на Амуре введён режим ЧС. Его причиной стало распространение вируса птичьего гриппа на городской птицефабрике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в мэрии населённого пункта.

Птичий грипп Constative.com

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Обнаруженную на предприятии инфекцию назвали высокопатогенной, болезнь квалифицируют как особо опасную для птиц. Всё поголовье кур на предприятии будет уничтожено, чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса.

В городе проводятся мероприятия с целью предотвратить дальнейшее инфицирование птиц. Постановление о введении режима ЧС подписал глава города Александр Жорник.

«К гриппу птиц восприимчивы все виды птиц. Возбудитель способен заражать и человека. После заражения гибель птицы наступает внезапно. Никакого лечения для больной птицы не предусмотрено, все заболевшее поголовье подлежит уничтожению», — отметили в пресс-службе администрации Комсомольска-на Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, В Калужской области в августе было выявлено 12 очагов птичьего гриппа. Поголовье птиц там было уничтожено.