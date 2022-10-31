Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин перешел на работу в ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», сообщили 31 октября в пресс-службе Смольного.

gov. spb.ru Дмитрий Коптин

«31 октября Дмитрий Коптин освобожден от должности председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга. С 1 ноября он назначен на должность первого заместителя генерального директора ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

На должность председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга с 1 ноября назначен Алексей Малухин.

Напомним, Коптин возглавлял комитет с ноября 2008 года. Действительный государственный советник Санкт‑Петербурга 1 класса.