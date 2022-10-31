Глава комитета по тарифам Петербурга переведён в ГУП «ТЭК СПб»
Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин перешел на работу в ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», сообщили 31 октября в пресс-службе Смольного.
«31 октября Дмитрий Коптин освобожден от должности председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга. С 1 ноября он назначен на должность первого заместителя генерального директора ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
На должность председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга с 1 ноября назначен Алексей Малухин.
Напомним, Коптин возглавлял комитет с ноября 2008 года. Действительный государственный советник Санкт‑Петербурга 1 класса.
Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга проводит государственную политику в сфере регулирования тарифов в электроэнергетике, теплоэнергетике, в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в транспортном комплексе. Кроме того, Комитет осуществляет регулирование цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, производит мониторинг и утверждает инвестиционные и производственные программы регулируемых организаций.