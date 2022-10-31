Казань, 31 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Деятельность республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» возобновили в Татарии. Его работу координирует республиканское министерство по делам молодежи, сообщает 31 октября пресс-служба главы РТ.

T. me/kzn_official Поддержка семей мобилизованных

Для сбора пожертвований в Татарии открыт счет. Также идет работа с обращениями жителей, поступающими на горячии линии «122», «Помощь рядом» и «Добрая Казань». Кроме этого, обращения принимают в системе «Народный контроль» и «Общероссийский народный фронт».

По состоянию на 28 октября, сотрудниками кол-центром обработано 28 330 обращений. К работе также привлечены 675 волонтеров. В 15 вузах региона открыты гуманитарные штабы движения «Помощь рядом!».

Глава РТ Рустам Минниханов поручил подготовить и в ближайшее время провести совместное заседание оперативного штаба и республиканской призывной комиссии по мобилизации граждан с рассмотрением итогов частичной мобилизации, задач по обеспечению безопасности в республике в условиях СВО, мер по поддержке семей погибших и граждан, призванных в ряды Вооруженных сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии десятки бизнесменов откликнулись на призыв и обратились с предложениями оказать конкретную помощь семьям мобилизованным.

Читайте также: В Татарии завершили мероприятия по частичной мобилизации