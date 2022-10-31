Москва, , 10:54 — REGNUM Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в российском банковском секторе уменьшается в связи с тем, что кредитующие банки ужесточили условия выдачи ипотечных жилищных кредитов в части требования величины первоначального взноса, который должен составлять сейчас не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Шаталова.

Ипотека

«Данное обстоятельство связано с тем, что сейчас именно таким образом банки могут действенно регулировать свой кредитный риск в перспективном сегменте ипотечного жилищного кредитования, — сказала она. — Повышать ставки по кредитам банки не могут — это отпугнет заемщиков, но требование существенной величины первоначального взноса заемщика на оплату квартиры является хорошей защитной мерой для кредитующих банков. Отметим, что несколько лет назад величина первоначального взноса заемщика на оплату приобретаемого жилья могла начинаться даже от нуля — некоторые банки кредитовали заемщиков на полную величину стоимости приобретаемой квартиры».

Как подчеркнула Шаталова, несмотря на снижение средней суммы ипотечного кредита, общий объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в российском банковском секторе возрастает.

«Говоря о тенденции снижения средней суммы выдаваемого кредита, представляется, что в ближайшее время данный показатель остановится на относительно стабильном уровне, возможно с незначительными колебаниями», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля ипотечных сделок в общем объеме продаж жилья в III квартале 2022 года в Петербурге составила 88%.

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