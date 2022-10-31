Кабул, , 10:32 — REGNUM Трое детей и женщина получили ранения в результате взрыва снаряда в провинции Забул (Аганистан), передает Shafaqna.

Взрыв произошел в деревне Какарану близ города Калат, административного центра Забула.

По данным департамента информации и культуры Забула, снаряд нашли дети и бросили его в печь во время выпечки хлеба. В результате взрыва пострадали трое детей и женщина.

По сообщениям источников, состояние одного из пострадавших детей тяжелое, его перевезли в госпиталь в Кандагаре.

Согласно осведомленным источникам, почти 606 квадратных километров территории страны засорены минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Взрывы боеприпасов и мин, оставшихся после двух десятилетий американской оккупации Афганистана, унесли жизни и причинили ранения большому количеству людей.