Москва, , 10:31 — REGNUM Санкционное давление на Россию продолжает усиливаться, и предпосылок возврата на российский рынок карт Visa и Mastercard не наблюдается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Шаталова.

UnionPay Ejinsight.com

«У карт UnionPay в России хорошие перспективы, — сказала Шаталова. — UnionPay — это китайская платежная система, которая предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 181 стране мира, а карты UnionPay эмитируются в более чем 77 странах, включая Россию. В этом UnionPay сейчас существенно обгоняет российскую платежную систему «Мир». В России растет число банков, выпускающих карты UnionPay. Кроме того, выпускаются и кобэйджинговые карты UnionPay+«Мир».

Однако, как подчеркнула Шаталова, несмотря на то, что платежную систему UnionPay не облагали санкциями, расплатиться ею невозможно во многих интернет-магазинах и сервисах на территории России, а также в ряде крупных зарубежных сервисов, страной принадлежности которых являются США.

«Геополитическая обстановка последнего времени со всей очевидностью проявила мощное влияние политического фактора на распространенность и функционирование карт той или иной платежной системы. Сейчас происходит трансформация существующего миропорядка, одновременно с этим меняются и платежные системы, — констатировала экономист. — Так, карты «Мир», которые позиционировались как внутренние российские карты, работающие везде на территории России, где обеспечен прием карт, сейчас начали работать в ряде иностранных государств, таких как Турция, Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия».

В то же время, как отметила Шаталова, санкционное давление на Россию продолжает усиливаться, и предпосылок возврата на российский рынок карт Visa и Mastercard не наблюдается.

«В связи с этим развитие российской платежной системы «Мир» и углубление сотрудничества с крупной и надежной платежной системой UnionPay, страной принадлежности которой является дружественная России КНР, является хорошим решением задачи осуществления расчетов пластиковыми картами», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что в России одной из самых перспективных платежных системы является китайская UnionPay.