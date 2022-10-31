, 10:28 — REGNUM Линию по отказу от введения Белградом антироссийских санкций продолжит новое сербское правительство во главе с премьер-министром Анной Бабич. Об этом 31 октября заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности», которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также российский дипломат отметил, что об этом также свидетельствуют выступления нового главы правительства Сербии в парламенте страны, парламентские дебаты и заявления новых сербских министров, в которых нет элементов, указывающих на возможное изменение позиции Белграда в вопросе введения антироссийских санкций.

«Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется», — добавил Боцан-Харченко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне полиция Боснии и Герцеговины запретила въезд в страну сербскому оппозиционному политику, лидеру движения «Освобождение» Младжану Джорджевичу.