Безработные в Грузии не хотят устраиваться на работу — эксперт
Тбилиси, 31 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Грузии большое количество безработных, но в то же время в гостинично-ресторанной сфере не хватает рабочих рук. Об этом сообщил председатель Ассоциации ресторанов Грузии Шота Бурджанадзе на «Общественном телевидении».
«Мы не видим людей, которые хотели бы работать. Это проблема. В каждой сфере сегодня требуются люди», — заявил Бурджанадзе.
Он отметил, что на предприятиях уже не требуют квалификации от сотрудников, а просто ищут рабочую силу, но люди не хотят работать. По словам эксперта, эта проблема не только в гостинично-ресторанной сфере, бизнес в целом столкнулся с тем, что при высоком уровне безработицы не хватает работников.
Напомним, по итогам второго квартала текущего года уровень безработицы в Грузии составил 18,1%. Пособия по бедности, по данным на июль, получали более 664 тыс. человек.