Запорожье, Запорожская область, 31 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом 31 октября сообщили очевидцы в социальных сетях.

geralt Взрыв

Жители опубликовали видео, на котором зафиксировали последствия прилёта. На кадрах в небо поднимается столб дыма. Какой объект поражён, не сообщается.

Также взрывы прозвучали во Львовской, Черниговской и ряде других областей бывш. УССР. Появились данные о взрыве возле Киевской ГАЭС.