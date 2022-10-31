Пенза, 31 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Сорвав «зерновую сделку», слабеющий гегемон в очередной раз показал свое лицемерие. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гегемон

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«Слабеющий гегемон в очередной раз показал свое лицемерие, сорвав зерновую сделку. Подстрекаемый своими хозяевами Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, задействованные в гуманитарном маршруте по перевозке зерна с [бывш. УССР]», — констатировал парламентарий.

При этом парламентарий отметил, что Россия готова поделиться хлебом с голодающими странами: «В отличие от «золотого миллиарда», помешавшегося на идее своего превосходства и власти над миром, наша страна действует на принципах справедливости, равенства и взаимопомощи».

Россия готова бесплатно передать 500 тыс. тонн зерновых нуждающимся странам. Полученный в этом году рекордный урожай позволит экспортировать продовольствие по разумным ценам всем, кто в этом заинтересован, добавил Руденский.

Депутат также отметил, что в результате заключенной «зерновой сделки» из 8,8 млн тонн вывезенной по гуманитарным коридорам сельхозпродукции в бедные страны ушло только 3%, остальное поступало в Евросоюз и другие государства для перепродажи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 29 октября Россия приостановила реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок.

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