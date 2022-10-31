Даугавпилс, Латвия, 31 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Обелиск с лицами советских солдат снесли власти Латвии в сквере Славы в городе Даугавпилс. Об этом 31 октября сообщает портал LSM.

Peteraleks Даугавпилс. Вид сверху

Отмечается, что обелиск снесли в ночь 31 октября.

Перед сносом в сквере собирались люди, чтобы возложить цветы и сделать фотографии с памятником. Когда к обелиску прибыла техника для сноса, люди начали протестовать, в результате чего было задержано 37 человек.