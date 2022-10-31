Кабул, , 09:12 — REGNUM Провинция Дайкунди в центре Афганистана часто попадает в заголовки СМИ в связи со смертельными дорожно-транспортными происшествиями. ДТП приносят почти столько же жертв, сколько теракты в других частях этой страны, пишет Shafaqna.

В последнем случае в провинции произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 9 человек погибли и 13 получили ранения.

Эти инциденты произошли в уездах Мирамор и Шахристан, в обоих случаях автомобили сошли с дороги и перевернулись.

С начала солнечного года (март 2022 года) в Дайкунди произошло не менее пяти ДТП, в результате которых более 50 человек погибли и 31 получил ранения, многие их которых — женщины и дети.

К сожалению, точной статистики жертв ДТП в Дайкунди нет, а многие дорожно-транспортные происшествия, происходящие в провинции, остаются вне поля зрения СМИ и нигде не освещаются.

Вполне вероятно, что сотни людей погибли и еще сотни получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий за последние два десятилетия в Дайкунди.

Дороги смерти в Дайкунди

Провинция Дайкунди была образована в 2004 году по указу Хамида Карзая, главы переходного правительства Афганистана. На момент основания в этой провинции было 9 уездов, число которых позже увеличились до 11.

Прошло почти два десятка лет прошло с момента образования этой провинции, но до сих пор многие правительственные учреждения в уездах не имеют собственных зданий и размещаются в глинобитных домах местных жителей.

По всей этой отдаленной провинции проложено менее 30 километров дорог с твердым покрытием, но и те не по международным стандартам.

Разбитые дороги и бездорожье являются основной причиной дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Дайкунди.

Дороги в Дайкунди проходят через высокие холмы и извилисты, пассажирам и водителям всегда угрожает риск схода автомобилей с дороги.

В последние два десятилетия имели место массовые протесты против состояния дорог Дайкунди, но, несмотря на все эти протесты, единственная дорога в городе Нили, административном центре провинции, была заасфальтирована и сдана в эксплуатацию в последние месяцы перед падением республиканского режима.

Дороги, которые соединяют центр провинции с уездами, фактически являются «дорогами смерти», многие из этих дорог были построены местными жителями, и правительства не уделили никакого внимания строительству инфраструктуры и дорог этой провинции.

Продолжение лишений при власти эмирата

Провинция Дайкунди, население которой составляют в основном хазарейцы-шииты, была самой неблагополучной провинцией Афганистана при республиканском режиме, и ее развитие всегда оставалось без внимания.

Однако в прошлом году, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил власть в Афганистане и провозгласил свой «Исламский Эмират», лишения в этой провинции продолжались.

Хотя количество дорожно-транспортных происшествий в Дайкунди резко возросло за последний год, и много человек погибло, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предпринял никаких планов по ремонту дорог в провинции.

В ряде уездов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставили людей ремонтировать дороги для прохождения своей военной техники, но не выделили никаких средств на развитие дорог и их ремонт и продолжают замалчивать смертельные ДТП.

Причины неразвитости инфраструктуры провинции связаны с дискриминационным отношением афганских правителей к хазарейцам по всему Афганистану. Эта политика длится веками, сопровождаясь массовыми убийствами хазарейцев, и продолжалась даже в период, когда провозглашались лозунги демократии и равенства.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает эту дискриминационную политику и не только не создал никакой основы для развития шиитских районов Афганистана, но и усилил политическое и военное давление на жителей этих районов.