Москва, 31 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Николай Цискаридзе заявил, что руководство Большого театра пытается вычеркнуть его имя из истории культурного учреждения. Об этом 31 октября сообщает портал StarHit.

Дарья Драй ИА REGNUM Николай Цискаридзе

Артист рассказал, как однажды понял, что руководители театра «делают все», чтобы его фамилия не фигурировала даже на сайте. «Там, где ты был 21 год главным танцовщиком…» — отмечает Цискаридзе, обратив внимание собеседников на то, что все «правительственные спектакли, государственные премии» так или иначе связаны с его именем.

Он также отметил, что изначально не планировал выпускать автобиографическую книгу «Мой театр», но один случай заставил его передумать. Однажды Цискаридже увидел в книжном магазине книгу про балеты Большого театра, в которой не было упоминания о важном для него спектакле «Пиковая дама». «Мне сказали, мол, было приказано не упоминать», — сообщил Цискаридзе, добавив, что после этого он решил всё же выпустить мемуары.

Напомним, Николай Цискаридзе работал в Большом театре в период с 1992 по 2013 годы. В 2000 году он был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.