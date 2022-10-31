Чикаго, США, 31 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Khl.ru Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принёс своей команде победу, реализовав решающий бросок в серии буллитов.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Мэтт Болди, оформивший дубль, и Мэйсон Шоу. У «Чикаго» отличились защитник Джейк Маккейб и форварды Джонатан Тэйвз и Андреас Атанасиу.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды девять очков. «Чикаго» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 10 очками.

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