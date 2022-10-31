Кабул, , 08:56 — REGNUM Местные источники в провинции Парван (Афганистан) сообщают о самоубийстве 15-летней девочки в уезде Джнбнль-ус-Сирадж. Мотив самоубийства пока неизвестен.

Хотя статистика самоубийств в стране ведется не полностью, но сообщения СМИ показывают, что в последнее время их число увеличилось, пишет «8 Собх».

В последнем случае пожилой мужчина покончил с собой в провинции Каписа.

Рост бедности и безработицы, неудовлетворенность текущей ситуацией, давление и ограничения, налагаемые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), называются основными причинами самоубийств.