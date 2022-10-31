Москва, 31 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В связи с проведением спецоперации на территории бывш. УССР США приступили к подготовке киберкриминальных хакерских кадров. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин, пишут «Известия».

Цитата из т/с «Мистер Робот». 2015. США Хакер

По его словам, наметилась тенденция подстрекательства недружественными государствами к противоправным действиям в отношении России и размещению этими странами вредоносного программного обеспечения в интернете.

«США занимаются рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаемников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров», — подчеркнул Чернухин.

ИА REGNUM ранее сообщало, сайт Народной милиции ЛНР и коммутационные узлы, передающие трафик в Россию, подверглись серии кибератак из США.

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