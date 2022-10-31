Сеул, 31 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. До 26 человек увеличилось общее количество граждан других стран, погибших в результате давки во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле. Об этом 31 октября сообщает агентство Yonhap News.

Kamal Hamid Давка

Во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. Это привело к трагедии, в которой погибли 154 человека.

Среди иностранцев жертвами стали пять граждан Ирана, по четыре гражданина Китая и России, по два гражданина США и Японии, а также по гражданину Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки.

В настоящее время власти опасаются, что число погибших может увеличиться, поскольку 33 человека находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что 116 человек отделались легкими травмами.