Москва, 31 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна в ближайшие четыре месяца, также Россия готова полностью заместить киевское зерно на мировом рынке по приемлемым ценам, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«Если смотреть на ситуацию в целом, то с учетом урожая нынешнего года Российская Федерация полностью готова заместить зерно [с территории бывш. УССР] и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — сказал Патрушев в эфире телеканала «Россия 24».

С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых, отметил министр.

«В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера — Турции», — добавил глава Минсельхоза.

Он также напомнил, что сами поставки в рамках «зерновой сделки» были несущественны и не могли оказать заметное влияние на ситуацию в мире.

По оценке Минсельхоза, за три с небольшим месяца действия сделки нуждающимся странам было поставлено порядка 500 тыс. тонн зерновых. При этом основной объем зерна беднейшие страны купили у Киева за свой счет, заявил Патрушев.

В то же время, по данным Минсельхоза, в России уже собрано 150 млн тонн зерна. Экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается в более 50 млн тонн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в «зерновой сделке» после атаки дронов киевского режима на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора».

В принципе, поставка зерна за рубеж позволит также снизить давление на внутренний зерновой рынок и тем самым несколько повысить доходность российских сельхозпроизводителей, поможет стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке, отметил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).

Фьючерсы на зерно выросли вслед за сообщением о приостановке Россией своего участия в «зерновой сделке». Цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 7,7%, кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло — примерно на 3%, пишет Bloomberg.