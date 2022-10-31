Москва, 31 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных граждан, что позволило серьезно усилить огневую мощь. Об этом сообщил командир одного из подразделений реактивной артиллерии.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи», — сказал он РИА Новости.

Военнослужащий добавил, что пополнение из числа мобилизованных привело к тому, что поставленные задачи теперь выполняются намного легче.