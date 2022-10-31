Анкара, 31 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. План по движению 16 судов 31 октября в рамках черноморской зерновой инициативы был согласован Турцией, Киевом и ООН. Об этом 31 октября говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).

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При этом ранее в СКЦ сообщили о согласовании движения 14 судов на 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКЦ заявили, что Россия якобы предупредила центр в Стамбуле о том, что продолжит переговоры с Турцией и ООН «по актуальным вопросам», несмотря на приостановку своего участия в «зерновой сделке» на неопределенный срок.