Москва, 31 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Ключевым событием прошедшей недели (24-28 октября) для внутреннего валютного рынка стало заседание ЦБ РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По итогам заседания регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на фоне низкой инфляции. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12–13%.

Есть мнение, что ЦБ завершил цикл снижения ставок. Скорее всего, на заседании 16 декабря 2022 года ставка останется на уровне 7,50% годовых.

Рублевые пары 28 октября никак не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00–62,00 и 60,85–61,65 руб. соответственно. К закрытию дня перед выходными рубль немного растерял дневную прибыль.

По итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,33%, до 61,52 руб., евро/рубль — на 1,00%, до 61,08 руб., юань/рубль — на 0,79%, до 8,40 руб.

Сегодня, 31 октября, торги в Азии открылись снижением по нефти. Нефть марки Brent подешевела на 3%, до $93,14.

Падению цен могли способствовать китайская статистика и сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг оказалась ниже 50%.

Торги на Мосбирже открылись повышением по рублевым парам на фоне снижения нефтяных котировок. Укреплению рубля также мешает рост геополитической напряженности.

Россия заявила о приостановке «зерновой сделки» после атаки беспилотников киевского режима на Черноморский флот и Севастополь.

Налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. В первой половине ноября может повыситься волатильность на всех рынках.

Фокус внимания участников рынка сместился на заседание ФРС США и отчет по рынку занятости в Штатах за октябрь. Они повлияют на динамику доллара и цены на нефть. А они окажут влияние на рубль.

Сегодня, 31 октября, ожидается от пары доллар/рубль движение в диапазоне 61,00–62,20 руб. К 15 ноября возможен рост курса доллара до 65 руб.