Москва, 31 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Россия очень опаздывает с процессом самотрансформации, в то время как перед ней маячат новые трудности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Мы разве не понимаем, что еще два витка, и на улице будет не Болотная, а что-то круче. Мы к этому готовимся? Как мы к этому готовимся? Что происходит в гражданском обществе. Вопрос заключается главный в том, что мы все-равно продолжаем мыслить какими-то стереотипами, мы все равно продолжаем двигаться, как продолжают двигаться большие косные системы», — заявил Кургинян.

Россия сейчас очень сильно опаздывает, и победа наша зависит от того, в какой степени мы ускорим и радикально изменим тип нашей жизни, при том, что не победить мы не можем, подытожил политолог.