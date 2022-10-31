Москва, 31 октября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Россия должна вернуться к плановым показателям в экономике и отбросить рыночную химеру, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Каждый раз, когда мы обсуждаем бредовую рыночную химеру, мы же понимаем, о чем идет речь на самом деле… и до тех пор, пока Минфин будет выделять денежки, которые будут разворовывать и не будет плановых показателей по базовым отраслям, этот голубой вагон будет катиться туда же…», — заявил Кургинян.

Он отметил, что никакая система не может существовать, опираясь только на рынок как безальтернативность. Противопоставление рыночной системы командно-административной является полным безумием, поскольку по сути план является аналогом центральной нервной системы, а рынок — вегетативной. Никакое существо без мозга существовать не может, значит сторонники «рынка» выступают за то, чтобы мозг был в Вашингтоне.