Татарск, Новосибирская область, 31 октября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В новосибирском Татарске организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием малолетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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В ведомстве уточнили, что речь о ДТП, которое произошло 30 октября. Установлено, что водитель легкового автомобиля наехал на ребёнка, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а просто уехал. Сейчас ребёнок находится в больнице, его состояние стабильное.

Отметим, что на видеозаписи с места ДТП, которое появилось в соцсетях, водитель переехал ребёнка, после чего вышел из машины, попытался поднять мальчика, но потом сел в машину и уехал.

В местных пабликах комментирующие утверждают, что за рулём находился районный депутат.