Бразилиа, , 04:54 — REGNUM Бразилия должна покончить с голодом и неравенством, и именно это является первоочередной задачей новых властей страны. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сразу после объявления результатов второго тура.

Инасио Лулу Да Силва Valter Campanato

«Наше самое неотложное обязательство — снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать», — написал Лула.

По его словам, также руководству необходимо возобновить и наладить диалог с законодательной и судебной властью «без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти».

Лула также заявил о планах по восстановлению доверия к Бразилии, а также к её предсказуемости и стабильности для привлечения инвестиций.

Помимо этого, новый президент Бразилии подчеркнул готовность «восстановить свою ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, защищая все наши биомы, особенно леса Амазонии»: «Наше правительство смогло сократить вырубку лесов в Амазонии на 80%. Теперь давайте бороться за нулевую вырубку».