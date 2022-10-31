Москва, 31 октября, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Ситуация с попаданием в руки преступников из Финляндии оружия, которое ранее было передано Киеву финской стороной, должна лишить иллюзий политиков и граждан этой скандинавской республики, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», — отметил сенатор.

Ранее телеканал Yle передал, что оружие, которое Хельсинки поставляли киевскому режиму, попало к преступникам в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Киев организовал устойчивые поставки на мировой черный рынок вооружений, которые получает от стран Запада.