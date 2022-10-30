Москва, 31 октября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании свыше 58 млн рублей с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Вердикт судьи Вольской ещё могут обжаловать в течение месяца после его принятия — через подачу апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Детали решения пока не сообщались, пока обнародована только результативная часть — «в удовлетворении исковых требований отказать».

Напомним, дело разбиралось с июля 2022 года. Речь шла о сумме в 58 813 250,9 рубля.

Это не единственное судебное разбирательство между сторонами. Например, в июле 2022 года министерство подало сразу пять исковых заявлений к ФГУП на общую сумму более 90 млн рублей. 27 октября тем же истцом было подано три финансовых иска к ФГУП — на 33 304 954,72 рубля, на 15 103 263,38 рубля и 17 002 552,36 рубля.

Претензии к ФГУП есть и у надзорной инстанции. Так, 5 декабря 2022 года арбитраж Москвы рассмотрит требование военной прокуратуры гарнизона «о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ на основании постановления от 14.10.2022 года». Речь идёт о нарушении порядка строительства.